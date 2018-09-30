Полиция Украины возбудила дело после взрыва в воинской части возле Херсона

КИЕВ, 30 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту взрыва на территории воинской части в Херсонской области, в результате которого пострадал военный-контрактник, сообщила в воскресенье глава пресс-службы областного управления нацполиции Ирина Атаманенко.

Ранее издание "Новый день" сообщило, что взрыв произошёл на территории воинской части вооруженных сил Украины в Херсонской области, один военный-контрактник госпитализирован.

"В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Всё (детали инцидента – ред.) будет установлено во время досудебного расследования", — заявила Атаманенко в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, пострадавший находится в больнице, врачи не разрешают правоохранителям пообщаться с ним.