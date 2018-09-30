В Госдуме назвали заявления МВД США о морской блокаде России враждебными

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заявление США о возможности организовать морскую блокаду России не соотносится с международно-правовыми нормами и характерно для состояния откровенной враждебности, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Соединенные Штаты при необходимости могут организовать морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона, сообщает Washington Examiner.

"Если я скажу, что заявление выдержано в лучших традициях холодной войны, то этого будет мало, потому что в адрес России фактически грозят действиями, никак не соизмеряющимися с международно-правовыми нормами, характерными скорее для состояния откровенной враждебности", — заявил РИА Новости Новиков.

По мнению парламентария, предпринять меры, о которых говорит американский министр, можно только в том случае, если нарушить все мыслимые и немыслимые международные обязательства, а это уже не имеет ничего общего с состоянием мирных взаимоотношений между государствами.