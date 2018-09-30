В Македонии заявили о необходимости преодоления барьера явки на референдуме

На участке для голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония

На участке для голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония

СКОПЬЕ, 30 сен – РИА Новости. Требование о преодолении барьера явки (ценза) на консультативном референдуме о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС должно быть соблюдено для успешности плебисцита, заявил РИА Новости председатель Государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски.

Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике в воскресенье проходит референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

Македонский премьер Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров неоднократно отмечали, что при консультативном референдуме важен не преодоленный ценз, а "ощутимое большинство". Однако, глава ГИК настаивает на строгом соблюдении избирательного законодательства.

"Закон о референдуме говорит очень четко и точно, когда на референдуме принимается решение — когда вышли голосовать 903 тысячи 169 избирателей из всех зарегистрированных избирателей и решение считается принятым, когда 50% плюс один из них проголосуют "За". Если не выполнено одно из этих двух условий, значит, нет решения на референдуме, то есть он не успешен", — заявил агентству Деркоски.

"Консультативный статус референдума ничего не меняет. Закон очень точен по этому поводу", — подчеркнул председатель избиркома и добавил, что его "не интересуют политические заявления".

По данным ГИК, точное число граждан, обладающих правом голоса, — 1 806 336 человек. Волеизъявление пройдет с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на 3480 местах для голосования. Вопрос для референдума сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

Первые данные ожидаются вечером в воскресенье, официальные предварительные результаты избирком обязан огласить в течение 24 часов после закрытия участков, а окончательные — в 15-дневный срок. За ходом плебисцита следят около 12 тысяч местных и порядка 500 иностранных наблюдателей.