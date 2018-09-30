Президент непризнанной НКР поздравил Абхазию с Днем победы и Независимости

ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян направил поздравительное послание главе Абхазии Раулю Хаджимбе в связи с отмечаемым 30 сентября в Абхазии Днем победы и Независимости, сообщили в пресс-службе президента НКР.

Праздник знаменует завершение грузино-абхазского конфликта в 1992 году.

"Многоуважаемый Рауль Джумкович! От имени народа, властей Республики Арцах (самоназвание Карабаха — ред.) и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Республики Абхазия с Днем освобождения и победы в Отечественной войне!" — говорится в поздравительном послании, размещенном на сайте карабахского лидера.

По словам Саакяна, 2018 год является юбилейным для Абхазии. "25 лет назад народ Абхазии провозгласил создание своего независимого и суверенного государства. 10 лет назад независимость Абхазии была признана Российской Федерацией, ознаменовав начало международного признания абхазской государственности", — отмечается в послании.

Президент НКР заявил, что за четверть века братская Абхазия прошла сложный, но героический путь. "Народ Абхазии успешно справляется со всеми задачами государственного строительства, неуклонно укрепляет и развивает свою страну. Еще раз поздравляю Вас, многоуважаемый Рауль Джумкович, и желаю Вам, всему народу Абхазии мира, благоденствия и процветания!" — говорится в послании.