ООН, 29 сен — РИА Новости. Африканский союз (АС) приветствует участие России в будущей конференции по примирению в Центральноафриканской Республике, когда правительство и оппозиция будут к этому готовы, и в процессе посткризисной стабилизации, заявил в интервью РИА Новости комиссар АС по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.

"Мы настаиваем на том, чтобы необходимые условия были выполнены наилучшим образом в рамках реформы в области безопасности. Это вопрос, по которому мы можем сотрудничать", заявил Шерги в ответ на вопрос, в каких сферах Россия и ЦАР могут сотрудничать в рамках процесса по примирению.

Он отметил, что Россия также может "присоединиться, чтобы удостовериться, что следующая конференция пройдет успешно".

"Россия в качестве постоянного члена Совета безопасности (ООН) может многое предложить в отношении стабилизации в нашей стране. Но когда дело касается посткризисной стабилизации, реконструкции и мобилизации, за это отвечают органы ООН, а также международное сообщество", — заявил Шерги. Он добавил, что "есть большой опыт в области разминирования и другого, чем можно поделиться".

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее в августе в Хартуме прошла встреча крупнейших вооруженных группировок ЦАР "Антибалака" и "Селека". На ней они договорились создать Центральноафриканское объединение — общую платформу для консультаций и действий для реального и устойчивого мира в ЦАР. В принятой по итогам встречи декларации также содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии России, ЕС, региональных и международных организаций.