ООН, 29 сен — РИА Новости. Африканский союз (АС) приветствует участие России в будущей конференции по примирению в Центральноафриканской Республике, когда правительство и оппозиция будут к этому готовы, и в процессе посткризисной стабилизации, заявил в интервью РИА Новости комиссар АС по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.
Он отметил, что Россия также может "присоединиться, чтобы удостовериться, что следующая конференция пройдет успешно".
"Россия в качестве постоянного члена Совета безопасности (ООН) может многое предложить в отношении стабилизации в нашей стране. Но когда дело касается посткризисной стабилизации, реконструкции и мобилизации, за это отвечают органы ООН, а также международное сообщество", — заявил Шерги. Он добавил, что "есть большой опыт в области разминирования и другого, чем можно поделиться".
Ранее в августе в Хартуме прошла встреча крупнейших вооруженных группировок ЦАР "Антибалака" и "Селека". На ней они договорились создать Центральноафриканское объединение — общую платформу для консультаций и действий для реального и устойчивого мира в ЦАР. В принятой по итогам встречи декларации также содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии России, ЕС, региональных и международных организаций.