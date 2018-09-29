В Гамбурге прошла демонстрация против расизма

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Порядка 14 тысяч человек вышли на демонстрацию против расизма в немецком Гамбурге, сообщает газета Zeit.

По информации издания, акцию под лозунгом "Вместе против расизма" поддержали более 450 организаций. Как отмечается, организаторы утверждали, что в акциях примут участие до 30 тысяч демонстрантов.

По данным газеты, участники акций требовали отказаться от депортации мигрантов из ФРГ и выступали за право людей на защиту, миграцию и получение убежища. По мнению демонстрантов, спасение мигрантов в Средиземном море не должно приравниваться к правонарушению. Кроме того, участники демонстрации потребовали отставки главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера и роспуска федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ – ред.).

"Мы покажем, что общество не даст себя разделить и что солидарность неотъемлема. Беженцы и мигранты не являются "другими". Миграция — мать этого общества", — заявила участница демонстрации Невроз Думан.

Ранее Зеехофер заявил, что миграционный вопрос является корнем всех политических проблем в стране.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки. Первого сентября в Хемнице на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. Было зафиксировано по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности, речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлении сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.