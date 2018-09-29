Иран отверг заявления США о причине закрытия консульства в Басре

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. МИД Ирана отверг заявления США об угрозе безопасности с иранской стороны американскому консульству в иракской Басре, что стало причиной его закрытия, говорится в заявлении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми на сайте ведомства.

Ранее госдепартамент сообщил о закрытии консульства в Басре, все консульские услуги будут оказываться в посольстве США в Багдаде. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что решение о закрытии было вызвано соображениями безопасности — угрозой со стороны подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Исламская республика Иран осуждает и считает смехотворными оправдания США для закрытия консульства в Басре. Предсказания и обвинения, направленные против Ирана…, являются легкомысленными и подозрительными", — заявил Касеми.

Басра — крупнейший город южного Ирака, третий по величине в стране. В первой половине сентября в Басре прошли массовые акции протеста, местные жители требовали от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.

В ходе беспорядков разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и города, офисы проиранских политических партий, а также иранское консульство. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые.