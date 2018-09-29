Иран отверг заявления США о причине закрытия консульства в Басре

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. МИД Ирана отверг заявления США об угрозе безопасности с иранской стороны американскому консульству в иракской Басре, что стало причиной его закрытия, говорится в заявлении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми на сайте ведомства.
"Исламская республика Иран осуждает и считает смехотворными оправдания США для закрытия консульства в Басре. Предсказания и обвинения, направленные против Ирана…, являются легкомысленными и подозрительными", — заявил Касеми.
В ходе беспорядков разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и города, офисы проиранских политических партий, а также иранское консульство. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые.