В Афганистане военный вертолет совершил жесткую посадку

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Военный вертолет Афганистана совершил жесткую посадку в центральной афганской провинции Парван, несколько человек получили ранения, могут быть погибшие, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Как сообщает представитель губернатора провинции Вахиди Шакар, инцидент произошел около 2 часов ночи (00.30 мск). По меньшей мере восемь представителей вооруженных сил Афганистана получили ранения или скончались в результате происшествия, точных данных не сообщается.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.