Офицер ВСУ поглумился над последними кадрами из жизни Захарченко

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Анатолий Штефан опубликовал в фейсбуке снимки с камеры наблюдения, сделанные в день смерти главы ДНР Александра Захарченко. Мужчина называет себя украинским военнослужащим, об этом также пишут украинские порталы "Обозреватель" и УНИАН.
Штефан сопроводил изображение издевательской надписью, назвав день гибели Захарченко "праздничным днем календаря".
"Оказывается, быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно", — прокомментировал он поступок Тимофеева, выжившего во время теракта.
Убийство Захарченко
Сообщалось, что бомба была спрятана в одном из светильников, а в действие ее привели телефонным звонком, как только Захарченко вошел в кафе. Не исключается, что к ее установке мог быть причастен кто-то из окружения главы ДНР.
Власти республики признали произошедшее терактом и обвинили Киев в причастности к убийству Захарченко. Позже в ДНР задержали сотрудника Службы безопасности Украины, который дал признательные показания. Как заявил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин, эти показания свидетельствуют о том, что теракт был совершен при содействии западных спецслужб. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.