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Детектив рассказал о найденных на Украине голландских полотнах

(обновлено: 15:26 29.09.2018)
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© РИА Новости / Денис БолотскийВ музее Западной Фрисландии в голландском городе ХорнВ музее Западной Фрисландии в голландском городе Хорн
© РИА Новости / Денис Болотский

МОСКВА, 29 сен — РИА НовостиЧастный детектив из Нидерландов Артур Бранд, которому удалось вернуть на родину часть украденных из музея города Хорна и позже найденных на Украине старинных полотен, рассказал Sputnik о своем расследовании. 

В 2005 году неизвестные обокрали музей Западной Фрисландии в Хорне. Злоумышленники вынесли 24 старинных картины и несколько других  артефактов, в том числе гроб вице-адмирала Питера Флориса, жившего в городе в XVII веке. Расследование зашло в тупик, десять лет об украденных музейных ценностях ничего не было слышно.

В 2015 году с сотрудниками посольства Нидерландов в Киеве неожиданно связался некий Борис Гуменюк, представившийся воином из батальона ОУН*. Он показал фотографию одного из украденных полотен с приложенной к нему свежей газетой в качестве доказательства, что картина находится у его людей. 

​По его словам, полотна нашли случайно  на востоке страны, на вилле одного из беглых чиновников, еще из "прошлой власти". Гуменюк заинтересовался находками, поискал информацию и обнаружил, что картины принадлежат нидерландскому музею. Однако отдавать их законным владельцам он не спешил, потребовав заплатить за них 50 миллионов евро. Мотивировал свои требования он необходимостью заплатить людям, которые охраняют полотна и рискуют жизнью. Позже он снизил сумму "вознаграждения" в десять раз. 

История тут же попала на передовицы мировых СМИ, многие газеты засомневались в том, что полотна принадлежали опальному чиновнику и предположили, что картины могли приглянуться кому-то из действующей власти. Так, Guardian прямо обвинила в случившемся СБУ и "коррумпированную элиту" Петра Порошенко. 

Нанятый музеем в качестве частного детектива Бранд пояснил, что не поверил ни одному слову Гуменюка.

"Если бы полотна обнаружил нормальный человек, он сделал бы следующее: обратился в посольство, полицию и сказал: "Смотрите, мы нашли ваши картины, нам положена медаль, а еще, с учетом того, что мы понесли затраты, мы очень рассчитываем на денежное вознаграждение". Вот это законно. Вы можете попросить награду, однако если вы ее не получили или сумма, оказалась не такой, на которую вы рассчитывали, а вы не отдаете найденное  вы занимаетесь вымогательством",  заявил Бранд.

В 2016 году Артуру Бранду удалось вернуть пять из 24 украденных полотен. На родине их встретили театральными представлениями и овациями. 

"Я их все-таки заставлю. Они не собирались возвращать и эти пять картин, однако я вынудил их сделать это. Они считают, что на этом я остановлюсь, но я не прекращаю расследование и уверен, что и другие картины вернутся домой. Я знаю, что в этой истории замешан Киев, а не какие-то пророссийские повстанцы, не надо мне вешать лапшу на уши",   добавил детектив. 

© РИА Новости / Денис БолотскийВ городе Хорн в Нидерландах
© РИА Новости / Денис Болотский
В городе Хорн в Нидерландах

*Организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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