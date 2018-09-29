Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением и цунами в Индонезии

Жители пробираются по улице, полной мусора, после землетрясения и цунами в городе Палу на острове Сулавеси, Индонезия. 29 сентября 2018

Жители пробираются по улице, полной мусора, после землетрясения и цунами в городе Палу на острове Сулавеси, Индонезия. 29 сентября 2018

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями, вызванными цунами на острове Сулавеси, сообщает пресс-служба Кремля.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Власти приняли решение закрыть аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси в Индонезии до 19.20 субботы (14.20 мск). По последним данным, число жертв стихии достигло 384 человек.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными цунами, обрушившимся на остров Сулавеси", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного индонезийского народа, и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии.