Основатель CNN Тед Тернер сообщил, что борется с деменцией

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Основатель американского телеканала CNN Тед Тернер рассказал, что болен нейродегенеративным заболеванием, которое на определенных стадиях приводит к нарушениям памяти, галлюцинациям и другим симптомам.

"Это умеренная форма того, что бывает у страдающих болезнью Альцгеймера людей. Это похоже, но не настолько плохо", — рассказал Тернер в интервью телеканалу CBS, выдержки из которого опубликованы на сайте телеканала.

Тернер сначала не смог назвать заболевание, признавшись, что забыл его, однако позднее вспомнил, что его точный диагноз – "деменция с тельцами Леви". Он рассказал, что среди симптомов заболевания — усталость и забывчивость. Ранее у бизнесмена диагностировали маниакальную депрессию, что было, по его словам, ошибочным.

Тернер также сообщил, что больше не смотрит новости, однако продолжает время от времени смотреть CNN.

Американский бизнесмен Тед Тернер в 1980 году основал телеканал CNN, ставший первым кабельным телеканалом, осуществлявшим вещание круглосуточно. Состояние Тернера, который вел и другие значительные проекты, по данным журнала Forbes на сентябрь этого года оценивается в 2,2 миллиарда долларов.