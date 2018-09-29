Полиция штата Мэриленд готова начать расследование в отношении Кавано

ВАШИНГТОН, 29 сен —РИА Новости. Полиция округа Монтгомери и представитель прокурора штата Мэриленд в этом округе готовы начать свое собственное расследования в отношении кандидата в судьи Верховного суда США Бретта Кавано, если такое заявление поступит к ним от предполагаемой жертвы, говорится в ответном письме законодателям округа, опубликованном на сайте полиции.

В среду стало известно, что 11 законодателей в округе Монтгомери обратились к местной полиции и в прокуратуру начать расследование в отношении кандидата на должность судьи Верховного суда США Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах в 1980-х годах.

В письме, направленном начальнику полиции округа Тому Мэнжеру, представителю прокурора штата Джону Маккарти и другим представителям власти и защитникам прав женщин, законодатели попросили, чтобы местные власти не ждали заявления предполагаемой жертвы, чтобы начать расследование.

"Решение сообщить о сексуальных домогательствах или изнасиловании властям — глубоко личное решение, и оно должно быть принято пострадавшим", — отмечается в письме. Однако при этом подчеркивается, что "полиция округа Монтгомери и представитель прокурора штата в округе Монтгомери готовы начать расследование любого преступления сексуального характера по обвинениям от любой жертвы, если это преступление произошло на их территории".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил начать расследование обвинений в адрес кандидата на должность судьи Верховного суда Кавано. Оно должно занять не больше недели, заявил Трамп.

Трамп ранее выдвинул Кавано на должность судьи Верховного суда, который традиционно играет большую роль в США. Для его назначения необходимо согласие большинства из 100 сенаторов. Противники президента в сенате ожидаемо выступили кандидатуры Кавано.

После этого несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. Показания в сенате по этому поводу давала как одна из предполагаемых жертв Кристин Блейзи Форд, так и сам Кавано.

В результате в пятницу судебный комитет сената США поддержал предложенного Трампом кандидата после трех недель разбирательств из-за выдвинутых против него обвинений. Однако голосование в общем составе сената пока отложено для проведения расследования.