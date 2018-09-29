В Японии четыре человека пострадали из-за тайфуна "Трами"

ТОКИО, 29 сен — РИА Новости. Четыре человека в Японии получили ранения из-за тайфуна "Трами", сообщила телекомпания NHK.

Травмы получили пожилые люди в возрасте 70-80 лет при падении от сильных порывов ветра.

Центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, в настоящее время находится в 140 километрах от Нахи — главного административного города префектуры Окинава. Он двигается с юга на северо-восток, а в воскресенье-понедельник захватит значительную часть страны. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный". В префектуре Окинава без света остались 98 тысяч домохозяйств.

Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.