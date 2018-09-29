Будущее Канады в НАФТА решится в течение 48 часов, заявили власти Мексики

МЕХИКО, 29 сен – РИА Новости. Вопрос об участии Канады в новом соглашении о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА вместе с Мексикой и США решится в течение двух суток, заявил в пятницу министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

Ранее избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что считает необходимым сохранить трехсторонний формат соглашения о НАФТА. По его словам, он говорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и сообщил, что Мексика надеется на достижение соглашений между Вашингтоном и Оттавой.

"В ближайшие 48 часов мы узнаем, идем ли мы на трехсторонний текст соглашения или же будет необходимость вносить текст о двустороннем понимании (между Мексикой и США), чтобы затем уже определить юридические действия для возможности перехода на трехстороннюю основу", — заявил Гуахардо в сенате Мексики.

США, Мексика и Канада по настоянию американского президента Дональда Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.