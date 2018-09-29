Лавров призвал мировое сообщество учиться искусству договариваться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. Архивное фото

ООН, 29 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал все государства мира вспомнить искусство договариваться, а такое поведение как, диктат и принуждение отправить "на свалку" истории.

Выступая на Генеральной ассамблее ООН в пятницу, Лавров обратил внимание на желание ряда западных государств сохранить за собой самопровозглашенный статус "мировых лидеров", затормозить необратимость объективного процесса формирования многополярности.

"Ради этого в ход идет все, включая политический шантаж, экономическое давление, грубую силу. В результате таких незаконных действий девальвируется международное право, на котором зиждется послевоенное устройство", — отметил Лавров.

По его словам, "нельзя допустить, чтобы на нынешнем этапе все мы оказались не на уровне высоких целей и принципов Устава ООН и обязательств отцов-основателей перед грядущими поколениями".

"Чтобы быть достойными их наследия, надо вспомнить искусство договариваться. Только на основе равноправия и взаимного уважения можно решать многочисленные проблемы современности. Диктат и принуждение, характерные для колониальной эпохи, следует раз и навсегда отправить в архив, а лучше — на свалку истории", — подчеркнул министр.

"Государственные деятели прошлого оставили нам в назидание немало напутствий, которые стали афоризмами. Приведу один, он принадлежит президенту Гарри Трумэну: "Великие нации лидируют силой примера, а не доминированием"", — заключил Лавров.