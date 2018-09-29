Лавров призвал мировое сообщество учиться искусству договариваться

ООН, 29 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал все государства мира вспомнить искусство договариваться, а такое поведение как, диктат и принуждение отправить "на свалку" истории.
"Ради этого в ход идет все, включая политический шантаж, экономическое давление, грубую силу. В результате таких незаконных действий девальвируется международное право, на котором зиждется послевоенное устройство", — отметил Лавров.
По его словам, "нельзя допустить, чтобы на нынешнем этапе все мы оказались не на уровне высоких целей и принципов Устава ООН и обязательств отцов-основателей перед грядущими поколениями".
"Государственные деятели прошлого оставили нам в назидание немало напутствий, которые стали афоризмами. Приведу один, он принадлежит президенту Гарри Трумэну: "Великие нации лидируют силой примера, а не доминированием"", — заключил Лавров.