Глава МИД Венгрии рассказал о переговорах с Лавровым на полях сессии ГА ООН

ООН, 29 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что обсудил в Нью-Йорке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проведение встречи Совместного экономического комитета 22 ноября, в рамках которого будут подписаны два соглашения.

"Мы обсудили проведение встречи Совместного экономического комитета 22 ноября. Также мы затронули вопрос перемещения головного офиса Международного инвестиционного банка в Будапешт. Мы уже это инициировали официальным письмом президента банка. Было достигнуто соглашение по этому поводу на встрече высокого уровня на прошлой неделе. Так что мы посмотрели на то, как это проходит", — сказал глава МИД.

Сийярто отметил, что по итогам заседания Совместного экономического комитета планируется подписать два соглашения. Первое будет касаться "сотрудничества по социальному обеспечению", а второе — "соглашение об эквивалентности" документов об образовании двух стран.