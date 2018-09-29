Пакистан обеспокоен возможной покупкой Индией систем С-400

ООН, 29 сен — РИА Новости. Исламабад обеспокоен возможным контрактом между Индией и Россией на покупку новейших российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил РИА Новости министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чоудхури на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Это проблема. Индия использует свою мощь против Пакистана, они наращивают силы против Пакистана, и это очень не честно. Мы знаем, что у России и Индии есть отношения, но я думаю, что Пакистан также сближается с Россией. Россия не должна "ставить" только на Индию", — сказал министр, комментируя возможный контракт. Он подчеркнул, что пакистанская сторона готова к диалогу с Индией, решение остается за Нью-Дели.

"Мы предлагали Индии диалог в прошлом и буквально недавно. Индия этого не делает, по нашему мнению, из-за внутренней политики", — заявил министр.

Чоудхури отдельно заметил, что хотел бы развивать партнерские отношения между Россией и Пакистаном в медиаиндустрии и культурных программах, в частности с телеканалом RT.

"Я бы хотел, чтобы российские журналисты приехали посетить нас в Пакистане. Например, телеканал RT является там одним из самых известных и наиболее просматриваемых… Так что мы бы хотели сотрудничества между RT и нашими телевизионными станциями", — добавил он.

Ранее газета Times of India со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщила, что власти Индии готовы подписать контракт на приобретение пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на 5,43 миллиарда долларов. По данным источников издания, Комитет по вопросам безопасности правительства Индии под председательством премьер-министра страны Нарендры Моди дал разрешение на приобретение российских систем. Как подчеркивает газета, решение было принято в преддверии визита в страну президента РФ Владимира Путина, намеченного на начало октября. Официально правительство Индии пока не сообщало о своем решении купить системы С-400, отмечает газета.

В свою очередь газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что платежи со стороны Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля 2018 года. Как поясняет газета, это связано с введенными в соответствии с американским законом CAATSA санкциями против "Рособоронэкспорта", которые угрожают так называемыми вторичными санкциями его контрагентам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу заявил, что не слышал о приостановке каких-либо соглашений в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) между Россией и Индией.