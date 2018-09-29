Пакистан обеспокоен возможной покупкой Индией систем С-400

ООН, 29 сен — РИА Новости. Исламабад обеспокоен возможным контрактом между Индией и Россией на покупку новейших российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил РИА Новости министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чоудхури на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы предлагали Индии диалог в прошлом и буквально недавно. Индия этого не делает, по нашему мнению, из-за внутренней политики", — заявил министр.
Чоудхури отдельно заметил, что хотел бы развивать партнерские отношения между Россией и Пакистаном в медиаиндустрии и культурных программах, в частности с телеканалом RT.
"Я бы хотел, чтобы российские журналисты приехали посетить нас в Пакистане. Например, телеканал RT является там одним из самых известных и наиболее просматриваемых… Так что мы бы хотели сотрудничества между RT и нашими телевизионными станциями", — добавил он.
В свою очередь газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что платежи со стороны Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля 2018 года. Как поясняет газета, это связано с введенными в соответствии с американским законом CAATSA санкциями против "Рособоронэкспорта", которые угрожают так называемыми вторичными санкциями его контрагентам.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу заявил, что не слышал о приостановке каких-либо соглашений в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) между Россией и Индией.