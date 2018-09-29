Лавров прокомментировал инициативы ПНА по ближневосточному урегулированию

ООН, 29 сен — РИА Новости. Россия поймет и поддержит действия Палестины по урегулированию ближневосточного конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне Лавров и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас провели встречу на полях Генассамблеи ООН. Они обсудили палестино-израильское урегулирование, некоторые аспекты ближневосточной региональной повестки дня, а также высказались за укрепление палестино-российских связей в различных областях.

"Мы видим то, что происходит — постоянные попытки устранить все краеугольные камни потенциального соглашения по двугосударственному решению (по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем — ред.)", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Вчера я встречался с Махмудом Аббасом. Он весьма разочарован. То, что представляется палестинцам необходимым в таких обстоятельствах, мы, конечно, будем понимать и поддерживать", — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что особую тревогу вызывает ситуация в секторе Газа и ситуация между Газой и Рамаллой.