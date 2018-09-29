В Госдепе назвали причину закрытия консульства США в Басре

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Закрытие консульства США в Басре вызвано соображениями безопасности в свете угрозы со стороны подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
Ранее госдепартамент сообщил о закрытии консульства в Басре, все консульские услуги будут оказываться в посольстве США в Багдаде.
Басра — крупнейший город южного Ирака, третий по величине в стране.
В ходе беспорядков разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и города, офисы проиранских политических партий, а также иранское консульство.
Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков.