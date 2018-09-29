В Госдепе назвали причину закрытия консульства США в Басре

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Закрытие консульства США в Басре вызвано соображениями безопасности в свете угрозы со стороны подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

"Угрозы нашему персоналу и объектам в Ираке от властей Ирана, сил "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции и ополчения, действующего при поддержке, под контролем и по указанию лидера сил "Кудс" Касема Сулеймани. Неоднократно имели место случаи непрямого огня со стороны ополченцев, направленного против генерального консульства в Басре и нашего посольства в Багдаде, в том числе в течение последних 24 часов", — говорится в документе.

Ранее госдепартамент сообщил о закрытии консульства в Басре, все консульские услуги будут оказываться в посольстве США в Багдаде.

Басра — крупнейший город южного Ирака, третий по величине в стране.

В первой половине сентября в Басре прошли массовые акции протеста, местные жители требовали от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.

В ходе беспорядков разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и города, офисы проиранских политических партий, а также иранское консульство.

Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков.