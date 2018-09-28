В США не спешат выполнять соглашения Путина и Трампа, заявил Лавров

ООН, 28 сен — РИА Новости. Те в США, кто должен выполнять договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, не спешат это делать, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он указал, что встречи между двумя лидерами, которые прошли в Гамбурге, а затем в Хельсинки, были весьма конструктивными.

"То, что договоренности, которые, нам казалось, отвечают интересам обеих стран, воспринимаются президентами позитивно — это тоже мое прямое впечатление, поскольку я участвовал в этих встречах", — сказал Лавров.

"Но и также очевидно то, что те, кто должен выполнять эти договоренности, по той или иной причине не очень спешат это делать", — подчеркнул он.

Лавров пояснил, что имеет ввиду в том числе совместную работу по борьбе с терроризмом. "У нас существовала рабочая группа. Сейчас она замороженной опять оказалась", — отметил министр.

"Это и совместная работа по кибербезопасности. Это, конечно же, диалог о стратегической стабильности, включая те вопросы, которые необходимо урегулировать для того, чтобы функционировали договоры, существующие в этой сфере — Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о ракетах средней и меньшей дальности", — указал Лавров.