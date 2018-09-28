Лавров рассказал о пользе встреч Патрушева и Болтона

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время встречи в Женеве. Архивное фото

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время встречи в Женеве. Архивное фото

ООН, 28 сен — РИА Новости. Встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона помогают отношениям Москвы и Вашингтона не скатиться еще ниже, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Начат диалог по линии секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Они встречались в Москве, затем в Женеве встречались в августе. Сейчас готовится их очередная встреча. Это уже хоть что-то, что может позволять поддерживать отношения (РФ и США — ред.) и не допускать их скатывания еще ниже", — заявил Лавров на пресс-конференции.