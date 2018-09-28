Россия завершает подготовку иска по дипсобственности в США, заявил Лавров

ООН, 28 сен — РИА Новости. Москва завершает подготовку иска в американские суды по ситуации со своей дипломатической собственностью в США, но готова к внесудебному решению на взаимной основе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Что касается дальнейших правовых действий, мы завершаем подготовку иска в американские суды. Мы наняли юристов, и мы хотим начать с американских судов. Понимаем, что это будет непростой путь, но одновременно мы готовы к внесудебному решению на взаимной основе, если США все-таки сочтут возможным вернуться к выполнению своих международных обязательств", — сказал министр на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

Ранее США и Россия закрыли несколько консульских представительств друг друга.