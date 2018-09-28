США объявили о закрытии консульства в иракской Басре после беспорядков

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты закрывают консульство в иракском городе Басра, заявила в пятницу журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Науэрт не назвала причину этого решения, однако в первой половине сентября в Басре прошли массовые акции протеста, местные жители требовали от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.

"Госсекретарь Майк Помпео принял решение распорядиться, чтобы сотрудники покинули консульство в Басре. Посольство США в Багдаде продолжит предоставлять полный спектр консульских услуг для жителей Басры и ее окрестностей", — сказала Науэрт.

Басра — крупнейший город южного Ирака, третий по величине в стране.

В ходе беспорядков разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и города, офисы проиранских политических партий, а также иранское консульство.

Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков.