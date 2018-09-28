Лавров призвал провести конференцию по Персидскому заливу с Ираном

ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия выступает за проведение конференции по безопасности в регионе Персидского залива с участием Ирана, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

"Наверное, все-таки, на каком-то этапе необходимо будет, чтобы все заинтересованные стороны садились за стол переговоров. Когда и если собирают единомышленников — в том числе по критерию их негативного отношения к Ирану, я думаю, это не будет добавлять стабильности в регионе", — сказал министр на пресс-конференции в Нью-Йорке в пятницу.

"К этому придет неизбежно, потому что я не думаю, что кто-то всерьез хочет решать проблемы региона путем очередной, причем с совершенно непредсказуемыми последствиями, войны", — добавил Лавров.

"Надо проводить конференцию с участием Ирана, за что мы выступаем, кстати сказать, очень давно. И есть у нас концепция продвижения безопасности в Персидском заливе с участием стран Персидского залива, Ирана, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, ООН, Евросоюза, США, России, Китая", — сказал министр.