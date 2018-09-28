Лавров рассказал о возможных расчетах с Ираном в обход санкциям

ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия участвует в создании механизма расчетов с Ираном в обход санкций США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Евросоюз создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход американских санкций.

Лавров рассказал, что российские эксперты "тоже участвуют" в проводимой работе.

"Я здесь вижу достаточно хорошие возможности, если только не будут наши европейские коллеги ссылаться на то, что их компании не хотят работать в Иране", — отметил глава МИД РФ, добавив, что это было бы "очень большой ошибкой".

По его словам, на место тех компаний, которые уходят с иранского рынка, приходят другие. "И европейцы понимают, что потерять рынок легко, а потом туда вернуться будет очень сложно. Здесь нет никакой политики, здесь есть приверженность тому, о чем договорились. У нас в стране это святое дело", — сказал российский министр.

"Ну а использование национальных валют в расчетах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара — это идеи, которые уже давно реализуются, применяются на практике. Это естественные вещи", — подчеркнул Лавров.