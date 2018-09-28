Лавров рассказал о переговорах по иранской сделке

ООН, 28 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря про перспективы экспорта иранской нефти, заявил, что обсуждаются все возможности для того, чтобы Тегеран получил обещанное Советом безопасности ООН.

"Обсуждаются по предложению наших европейских коллег все пути, все возможности обеспечения того, чтобы Иран получал то, что ему было обещано Советом безопасности ООН", — сказал Лавров.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

В среду на заседании Совбеза ООН по нераспространению Трамп заявил, что США продолжат вводить жесткие санкции против всего спектра "злонамеренной" деятельности Ирана. Новые санкции против Ирана вступят в силу в ноябре.