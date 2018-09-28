Лавров пошутил о "вмешательстве" в выборы в Испании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. 28.08.2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. 28.08.2018

ООН, 28 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг предположения, будто Россия переманивает фермеров из ЮАР, пошутив, что Россия слишком занята "вмешательством в выборы" в испанской провинции Каталония.

Журналист из ЮАР спросил Лаврова, не хочет ли Россия переманивать фермеров, которые могут лишиться земли в результате процесса перераспределения земли в Южной Африке.

"Мы сейчас занимаемся вмешательством в выборы в Каталонии. (На фермеров) времени нет, слишком далеко", — ответил Лавров на пресс-конференции.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что планирует изменить конституцию, чтобы экспроприация земли у фермеров могла проходить без денежной компенсации.

Экспроприация земли у белого меньшинства и убийства фермеров происходят в ЮАР после падения режима апартеида. В 2017 году погибло 74 фермера, 59 из них — белые.