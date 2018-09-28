Алиссу Милано пристыдили за декольте на слушаниях о домогательствах

Актриса Алисса Милано на слушаниях по делу Бретта Кавано в Сенате США, 27.09.2018

Актриса Алисса Милано на слушаниях по делу Бретта Кавано в Сенате США, 27.09.2018

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей осудили наряд голливудской актрисы Алиссы Милано, которая пришла на слушания в cенате США, где разбирался иск о сексуальных домогательствах Бретта Кавано по отношению к Кристин Блейзи Форд.

Кристин Форд ранее обвинила кандидата в Верховный суд США в домогательствах, которые, по ее словам, имели место более 30 лет назад во время обучения в университете.

Алисса Милано была в числе первых голливудских звезд, начавших борьбу с сексуальными домогательствами. Именно она запустила флешмоб #MeToo, в котором женщины рассказывали о том, как они сталкивались с харассментом.

Пользователи Twitter посчитали наряд актрисы слишком вызывающим.

​"Как можно воспринимать всерьез то, как оделась Алисса Милано на слушания? Сколько неуважения с этим распахнутым декольте", — написал @kimpoises.

"Ей нужно показать еще более глубокое декольте", — отметил @MikeJBarnes.

"Это так по-голливудски с ее стороны", — написал @dasbat81. Шэрон Стоун рассмеялась после вопроса о домогательствах

"Прикройся. Ты не в ночном клубе", — посоветовала @LuLuWhoLu.

Однако нашлись и те, кто заступился за актрису.

"Почему все придираются к ее внешнему виду? Ее декольте не было предметом сегодняшних слушаний! Или декольте теперь вне закона? Или женщину нельзя воспринимать всерьез, если она демонстрирует частичку своей сексуальности? Это важная часть проблемы", — отметила @librarianmom4.