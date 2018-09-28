Ципрас заявил о дефиците доверия к международным институтам

АФИНЫ, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает, что международное сообщество и организации недостаточно делают для помощи находящимся в сложной ситуации странам, за последние годы проявился огромный дефицит доверия к международным институтам, а в мире усиливаются националистические силы.
По его словам, в последние годы Греция столкнулась с тремя кризисами – экономическим, миграционным и безопасности.
"Во время экономического кризиса Греция была страной, которая взяла на себя наибольшее бремя кризиса беженцев в Европе. Более 1,2 миллиона человек прибыли на острова за несколько месяцев. Греция находилась также в центре постоянно усиливающейся дестабилизации на Балканах и в Восточном Средиземноморье, и быстро рос национализм", — сказал Ципрас.
"Вопрос был в том, могли ли Европейский союз, ЕЦБ, МВФ, ВТО и Всемирный банк привести нас к устойчивому развитию, сокращению нищеты и более сбалансированной глобальной торговле. Вопрос был в том, могли ли Европейский союз, Верховный комиссар ООН по делам беженцев и Международная организация миграции помочь эффективно и гуманно разрешить кризис беженцев и мигрантов. Вопрос был в том, будут ли ООН, Европейский союз, НАТО или ОБСЕ способствовать миру и безопасности, ослаблять международный терроризм и разрешать конфликты в моем регионе и во многих других", — сказал премьер Греции.
"В прошедшие годы на поверхность вышел огромный дефицит доверия к международным и национальным институтами, как назвал это генеральный секретарь ООН. В этом контексте националистические силы становились все более мощными", — сказал Ципрас.
"Народ Греции, несмотря на трудности, принимал беженцев и мигрантов, давая уроки солидарности", — сказал Ципрас.
"Я считаю, что настало время для нас, как международного сообщества, пересмотреть центральный вопрос для нашего будущего. Дилемма — это не патриотизм или глобализация. Или мы оставим наш мир в неконтролируемой орбите национализма, который, как учит нас история, приводит к трагедиям, или мы создадим условия для коллективных прогрессивных решений, учитывающих национальный суверенитет каждого", — сказал премьер Греции.
Премьер Греции поддержал предложения генерального секретаря ООН по реформированию ООН, Повестку 2030 по устойчивому развитию, Глобальный пакт об иммиграции, Парижское соглашение об изменении климата и ядерную сделку Ираном, "несмотря на ее недостатки". Он также призвал найти политическое решение в Сирии на основе диалога под эгидой ООН.