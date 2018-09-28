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Ципрас заявил о дефиците доверия к международным институтам

Сюжет:
73-я сессия Генассамблеи ООН (89)
(обновлено: 21:57 28.09.2018)
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© AFP 2018 / Sakis MitrolidisПремьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фотоПремьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis

АФИНЫ, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает, что международное сообщество и организации недостаточно делают для помощи находящимся в сложной ситуации странам, за последние годы проявился огромный дефицит доверия к международным институтам, а в мире усиливаются националистические силы.

Здание парламента Греции в Афинах, архивное фото
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Международное сообщество должно выступить против националистических сил, которые распространяют страх и ненависть, заявил Ципрас с трибуны Генассамблеи ООН. Его речь транслировало греческое общественное телевидение ERT.

По его словам, в последние годы Греция столкнулась с тремя кризисами – экономическим, миграционным и безопасности.

"Во время экономического кризиса Греция была страной, которая взяла на себя наибольшее бремя кризиса беженцев в Европе. Более 1,2 миллиона человек прибыли на острова за несколько месяцев. Греция находилась также в центре постоянно усиливающейся дестабилизации на Балканах и в Восточном Средиземноморье, и быстро рос национализм", — сказал Ципрас.

Участники митинга Македония — это Греция в Салониках. 8 сентября 2018
© AP Photo / Dimitris Tosidis
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По его словам, для него был вопрос – могли ли ООН, международное сообщество и международные организации помочь решить эти общие проблемы, путем поиска коллективных решения?

"Вопрос был в том, могли ли Европейский союз, ЕЦБ, МВФ, ВТО и Всемирный банк привести нас к устойчивому развитию, сокращению нищеты и более сбалансированной глобальной торговле. Вопрос был в том, могли ли Европейский союз, Верховный комиссар ООН по делам беженцев и Международная организация миграции помочь эффективно и гуманно разрешить кризис беженцев и мигрантов. Вопрос был в том, будут ли ООН, Европейский союз, НАТО или ОБСЕ способствовать миру и безопасности, ослаблять международный терроризм и разрешать конфликты в моем регионе и во многих других", — сказал премьер Греции.

"В прошедшие годы на поверхность вышел огромный дефицит доверия к международным и национальным институтами, как назвал это генеральный секретарь ООН. В этом контексте националистические силы становились все более мощными", — сказал Ципрас.

Президент Греции Прокопис Павлопулос. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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По его словам, уже нельзя было рассчитывать на международные институты для решения общих проблем на основе общих ценностей, а у некоторых стран логика борьбы с миграционным кризисом была простой — "не в нашем дворе".

"Народ Греции, несмотря на трудности, принимал беженцев и мигрантов, давая уроки солидарности", — сказал Ципрас.

"Я считаю, что настало время для нас, как международного сообщества, пересмотреть центральный вопрос для нашего будущего. Дилемма — это не патриотизм или глобализация. Или мы оставим наш мир в неконтролируемой орбите национализма, который, как учит нас история, приводит к трагедиям, или мы создадим условия для коллективных прогрессивных решений, учитывающих национальный суверенитет каждого", — сказал премьер Греции.

Президент Македонии Георге Иванов, архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski
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Он заявил, что никакая современная демократическая патриотическая политика не может быть политикой пассивного принятия предложений националистических элит, которые никому не подчиняются. По словам Ципраса, современная демократическая политика не может воспроизводить неравенство власти и богатства или защищать право некоторых "иметь огромные сальдо торгового баланса за счет других".

Премьер Греции поддержал предложения генерального секретаря ООН по реформированию ООН, Повестку 2030 по устойчивому развитию, Глобальный пакт об иммиграции, Парижское соглашение об изменении климата и ядерную сделку Ираном, "несмотря на ее недостатки". Он также призвал найти политическое решение в Сирии на основе диалога под эгидой ООН.

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