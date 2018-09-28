Маас рассказал о работе по урегулированию ситуации на Донбассе

ООН, 28 сен — РИА Новости. Германия работает вместе с Францией, Россией и Украиной над реализацией минских соглашений, прежде всего над мерами по стабилизации режима прекращения огня, в том числе с помощью возможной миссии ООН в Донбассе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН.

"Вместе с Францией, Россией и Украиной мы прилагаем все усилия для реализации минских соглашений. Основное внимание уделяется давно согласованным мерам по стабилизации режима прекращения огня. Все усилия направлены на это, включая наши размышления о возможной миссии ООН на востоке Украины", — сказал министр с трибуны ГА ООН.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.