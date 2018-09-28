МИД назвал темы прошедших переговоров Лаврова с президентом ЦАР

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой вопросы двустороннего партнерства и важность усилия для стабилизации обстановки в ЦАР, сообщило министерство иностранных дел России.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного партнерства. Рассмотрены перспективы процесса национального урегулирования в ЦАР, отмечена важность гармонизации международных усилий в целях стабилизации обстановки в этой стране в русле Африканской мирной инициативы", — говорится в сообщении ведомства.

Также на встрече, которая прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН, Туадера заверил, что власти ЦАР держат на контроле расследование гибели российских журналистов.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями (ЦУР), журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Глава "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин 29 августа заявил, что ЦУР прекратил свою деятельность.