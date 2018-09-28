На Украине продлили домашний арест журналисту Муравицкому

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Королевский районный суд Житомира на два месяца продлил домашний арест журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ, передает в пятницу агентство УНИАН со ссылкой на сообщение суда.
"Муравицкого на два месяца оставили под круглосуточным домашним арестом — до 26 ноября включительно. Прокуратура настаивала на том, чтобы блогеру изменили меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога, однако суд отклонил это ходатайство", — говорится в сообщении агентства.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под домашним арестом.
Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.