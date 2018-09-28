В Госдепе заявили, что санкции по CAATSA не направлены против союзников США

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США убеждает страны-партнеры, что возможные санкции против них по закону CAATSA за покупку российского оружия не направлены против их обороноспособности, завила на брифинге на полях Генассамблеи ООН первый зампомощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Я говорю многим партнерам, что реализация санкций в соответствии с CAATSA не имеет своей целью нанести вред нашим партнерам или повредить их способности защищать свои границы или продвигать свои интересы в области безопасности, они созданы для реакции на конкретное поведение России, относительно которого мы возражаем", — сказала Уэллс.

По ее словам, тема CAATSA "не доминировала" на многочисленных встречах США со странами региона на полях Генассамблеи.

Согласно санкционному закону CAATSA, США могут вводить санкции против третьих стран за покупку российского оружия, хотя Пентагон может предоставлять исключения для отдельных стран. Госдепартамент утверждал ранее, что уже убедил ряд стран отказаться от оборонных контрактов с Россией на общую сумму в несколько миллиардов долларов.