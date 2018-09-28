Лавров призвал не игнорировать палестинскую проблему

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. 28.08.2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. 28.08.2018

ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия предостерегает от односторонних подходов и попыток монополизировать процесс ближневосточного урегулирования, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

"При всей сложности ситуации в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии недопустимо игнорировать застарелую палестинскую проблему. Ее справедливое решение крайне важно для оздоровления ситуации во всем ближневосточном регионе. Хотел бы предостеречь от односторонних подходов и попыток монополизировать процесс урегулирования", — заявил министр.

По его словам, сегодня требуется консолидация усилий мирового сообщества в интересах возобновления переговоров на основе резолюций ООН и арабской мирной инициативы.

"Продолжим всемерно этому способствовать, в том числе в формате ближневосточного квартета и в сотрудничестве с ЛАГ (Лиги арабских государств) и ОИС (Организации исламского сотрудничества). Взаимоприемлемые договоренности должны обеспечить мирное и безопасное сосуществование двух государств — Израиля и Палестины", — добавил Лавров.