Белорусские медики впервые выполнили повторную пересадку сердца

МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Хирурги в Белоруссии впервые выполнили операцию по повторной пересадке сердца, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики.
Отмечается, что операция прошла успешно. "Сейчас мужчина переведен в терапевтическое отделение", — уточнили в Минздраве.
По словам главного кардиолога министерства здравоохранения Белоруссии, директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Александра Мрочека, ретрансплантация сердца выполнена в республике впервые.
В ведомстве прогнозируют, что в перспективе потребность в подобной операции вырастет: за почти десять лет практики в белорусском РНПЦ "Кардиология" выполнено более 300 трансплантаций сердца. Девятилетняя выживаемость составляет 75%. "В будущем этим пациентам может потребоваться повторная операция", — добавили в пресс-службе.