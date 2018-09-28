МИД назвал темы прошедших переговоров Лаврова и Шукри

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Архивное фото

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также наращивание сотрудничества для содействия политическому урегулированию в регионе, сообщил МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития отношений всестороннего партнерства, связывающих Россию и Египет, с акцентом на задачи расширения и укрепления многопрофильного сотрудничества", — говорится в сообщении ведомства.

"Состоялся также обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе в контексте наращивания взаимодействия двух стран в целях содействия политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций в регионе", — отмечает министерство.

Встреча прошла в пятницу в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.