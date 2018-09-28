Очередная сессия открылась 18 сентября, ее председателем стала бывший премьер-министр Эквадора Мария Гарсес. Основные мероприятия начались 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.