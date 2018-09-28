В Китае не видят угрозы со стороны России

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен – РИА Новости. Китай не видит в России угрозу, отношения двух стран сейчас очень хорошие, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на дискуссии совета по международным делам в Нью-Йорке.

"С точки зрения Пекина, отношения России и Китая сейчас очень хорошие, на нашей общей границе протяженностью более 4 тысяч километров все спокойно. Мы нисколько не считаем, что Россия представляет какие-либо угрозы для Китая", — заявил глава китайского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "что касается России и США, то у двух стран по ряду вопросов есть различия, иногда даже серьезные разногласия, я бы посоветовал все-таки придерживаться диалога и консультаций при урегулировании любых проблем, необходимо сесть за стол переговоров и путем равноправного диалога найти решение проблемы".