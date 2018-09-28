В Эстонии заявили о непричастности Скрипаля к разоблачению шпионов

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

ТАЛЛИН, 28 сен — РИА Новости. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению двух граждан Эстонии, подозреваемых в шпионаже, сообщила в пятницу полиция безопасности республики (КАПО).

Немецкий журнал Focus со ссылкой на источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI) утверждает , что Скрипаль до 2017 года работал на разведслужбы четырех стран альянса. По данным журнала, летом 2016 года Скрипаль якобы сообщил эстонским спецслужбам столь точные сведения, что им удалось выявить трех "российских шпионов", среди которых были один офицер армии Эстонии российского происхождения и его отец.

"Скрипаль не имеет никакого отношения ни к одному из случаев разоблачения шпионов в Эстонии", — сообщила пресс-служба КАПО, комментируя публикацию Focus.

Харьюский уездный суд в Таллине в сентябре выдал санкцию на арест двух граждан Эстонии, 38-летнего майора Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса и его 65-летнего отца Петра Волина. Их подозревают в работе на Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России. Секретные сведения они якобы передавали в течение пяти лет.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.