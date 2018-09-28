ЛОНДОН, 28 сен – РИА Новости, Мария Табак. Сообщения британских СМИ, что полиции и спецслужбам удалось идентифицировать еще одного российского гражданина, якобы причастного к инциденту в Солсбери, являются новым витком кампании по очернению России, а вся ситуация вокруг "дела Скрипалей" стала "хорошо продуманной провокацией", заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать новые публикации в СМИ.

"К сожалению, мы вновь становимся свидетелями очередного витка мощной информационной кампании, запущенной консервативным правительством в марте с целью очернить и изолировать Россию на международной арене. Вся ситуация вокруг дела Скрипалей напоминает нам бесконечную "мыльную оперу": изо дня в день в СМИ звучат ссылки на некие анонимные источники в британских спецслужбах, тиражируются многочисленные версии и утечки, достоверность которых невозможно проверить", — сказал представитель посольства.

По его словам, британские власти наотрез отказываются от взаимодействия с РФ, не предоставляют и не запрашивают информацию по официальным каналам, нарушают порядка пяти международных конвенций и "старательно засекречивают все обстоятельства отравления Скрипалей". "Самих Скрипалей, которые являются российскими гражданами, давно никто живыми не видел, где они и что с ними происходит, достоверно неизвестно, а токсичность вещества, которое использовалось при отравлении в Солсбери, также нельзя проверить", — отметил собеседник агентства. "Мы пытаемся понять, почему британские власти ведут себя именно так, и не находим иного правдоподобного объяснения, кроме того, что вся ситуация вокруг дела Скрипалей является хорошо продуманной провокацией", — добавил он.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.