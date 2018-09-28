На границе Газы три палестинца погибли в стычках с израильскими войсками

ГАЗА, 28 сен — РИА Новости. Три палестинца погибли, 180 ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления продолжают полугодовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.

"В 27-ю пятницу "марша возвращения" три палестинца погибли и 180 получили ранения, в том числе 45 — боевыми пулями в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", — сказал собеседник агентства.

По подсчетам израильских военных, акции протеста собрали свыше 10 тысяч человек, которые кидают в солдат и разделительные заграждения камни и взрывные устройства, пытаются прорваться через границу. Армия в ответ применяет спецсредства, стрелковое оружие и нанесла удар с воздуха в северной части сектора Газа, говорится в сводке.