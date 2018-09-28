Конгрессмены США решили опубликовать показания по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США решил опубликовать показания членов ближайшего окружения президента США Дональда Трампа и экс-сотрудников администрации Барака Обамы, полученные в ходе расследования "российского вмешательства", в том числе о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, передает из конгресса корреспондент газеты Politico.

Публикация произойдет в течение нескольких дней или недель. Все документы будут опубликованы сразу.

Голосование прошло в пятницу в закрытом режиме. По данным корреспондента, решение было принято единогласно.

Теперь показания общим объемом в тысячи страниц поступят на рассмотрение разведсообщества США и офиса национальной разведки, после чего их можно будет опубликовать.

Как свидетельствует опубликованный в четверг на сайте комитета список, речь идет о показаниях 53 человек. В их числе сын президента Дональд Трамп-младший, генпрокурор Джефф Сешнс, экс-директор национальной разведки Дэн Коутс, бывший советник Трампа Стивен Бэннон, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн, бывшая директор по коммуникациям в администрации Трампа Хоуп Хикс, зять Трампа Джаред Кушнер, экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски.

Там же показания бывших сотрудников администрации Обамы, в том числе бывшей главы минюста Салли Йетс, бывшего директора национальной разведки Джеймса Клэппера, советницы Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, бывшего представителя США при ООН Саманты Пауэр, а также бывшего главы предвыборной кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты. В списке также обозначены показания лоббиста Рината Ахметшина.

Показания, в частности, касаются встречи Трампа-младшего с Весельницкой и другими гражданами России в Trump Tower в июле 2016 года. Кроме Трампа-младшего в ней принимали участие Манафорт и Кушнер. Они общались с Весельницкой, там же присутствовали Ахметшин, переводчик Анатолий Самохорнов и бизнесмен Ике Кавеладзе. Показания двоих последних тоже обозначены в опубликованном списке. Сообщается, что они беседовали с членами комитета в ноябре 2017 года.

"Российское дело"

Комитет по разведке палаты завершил расследование о "вмешательстве" России в американские президентские выборы весной текущего года. Итоговая версия доклада в 250 страниц детализировала вывод о том, что Россия вмешивалась в выборы в США 2016 года, но никакого "сговора" между штабом Дональда Трампа и Москвой не было. Комитет заявил, что со стороны РФ имела место активность, направленная на внесение смуты в выборный процесс.

Расследование было начато комитетом в январе 2017 года. Сообщалось, что законодатели ознакомились с 300 тысячами документов, опросили более 70 свидетелей. Как и ожидалось, доклад приняло республиканское большинство комитета по разведке, в то время как демократы выразили несогласие с выводами документа.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, также ведет сенат, а также назначенный минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер. Президент США называет расследование Мюллера "охотой на ведьм" и обвиняет демократов в попытках таким образом подорвать легитимность его президентства.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.