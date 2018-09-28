Помпео обсудил с главами МИД стран Ближнего Востока противодействие Ирану

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с министрами иностранных дел Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба госдепартамента.

"Госсекретарь подчеркнул важность победы над ИГ* и другими террористическими группировками, установления мира и стабильности в Сирии и Йемене, обеспечения процветающего и объединенного Ирака и прекращения пагубной деятельности Ирана в регионе. Все участники согласились с необходимостью противостоять угрозам со стороны Ирана, направленным против региона и США", — говорится в сообщении.

Госсекретарь и министры иностранных дел провели продуктивные обсуждения по созданию ближневосточного стратегического альянса на основе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива "для продвижения процветания, безопасности и стабильности в регионе".

* Террористическая организация, запрещенная в России.