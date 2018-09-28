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Смех, сон и бегство от журналистов: курьезы 73-й сессии Генассамблеи ООН

Сюжет:
73-я сессия Генассамблеи ООН (80)
(обновлено: 17:52 28.09.2018)
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© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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МОСКВА/ООН, 28 сен — РИА Новости. Неделя общеполитической дискуссии Генеральной ассамблеи ООН считается одним из главных событий мировой политики. Ежегодно в сентябре в Нью-Йорк съезжаются лидеры стран мира, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы мировой политики, постоять в нью-йоркских пробках и проявить свои ораторские качества.

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Отчитали Россию, раскритиковали Трампа. Страны ООН обменялись упреками

Очевидно, что не всегда все идет плану и вместо исторических речей в объективы камер журналистов попадают не менее исторические конфузы, курьезные и просто любопытные случаи. Семьдесят третья Генеральная ассамблея тоже отметилась несколькими такими моментами.

С рождения в ООН

Одной из первых героинь неполитической хроники Генассамблеи стала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая приехала в Нью-Йорк со своей трехмесячной дочкой и не расставалась с ней и на заседаниях. Младенцу даже был выписан специальный пропуск в Организацию Объединенных Наций.

"Это было очень практичное решение. На самом деле, Неве находится рядом со мной большую часть времени и в Новой Зеландии", — приводило издание Newshub слова Ардерн.

© REUTERS / Carlo AllegriПремьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн со своим ребенком Неве перед выступлением Нельсона Манделы на 73-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, США. 24 сентября 2018
© REUTERS / Carlo Allegri
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн со своим ребенком Неве перед выступлением Нельсона Манделы на 73-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, США. 24 сентября 2018

Трамп уступил Ленину и насмешил зал

В менее сентиментальном и более "юмористическом" ключе выступил Дональд Трамп. Президент США по традиции как представитель страны, где расположена штаб-квартира ООН, выступает вторым на общеполитической дискуссии. Традиция нарушается нечасто — так было в 1983 и 1984 годах, когда американский президент выступал первым, и в 2016 году, когда Барак Обама опоздал на свое выступление.

Президент Финляндии Саули Ниинистё, архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент Финляндии прокомментировал смех в ООН во время речи Трампа

Трамп, несмотря на все попытки пересмотреть наследие своего предшественника практически во всех сферах, в ООН продолжил дело Обамы, то есть — опоздал. Из-за этого председатель Генассамблеи Мария Эспиноса Гарсес была вынуждена пригласить на трибуну вместо лидера США главу Эквадора Ленина Морено, шедшего третьим в списке.

На этом неурядицы Трампа в ООН не закончились. Добравшись все-таки до трибуны Генассамблеи, лидер США начал свое выступление рассказом о том, как обстоят дела в Соединенных Штатах после его прихода в Белый дом. Он, в частности, заявил, что меньше чем за два года достиг большего, чем его предшественники за аналогичный период.

Зал встретил его слова явно различимым смехом.

"Не ожидал такой реакции. Но это нормально", — несколько смутился Трамп и продолжил рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

Реакция зала попала в заголовки всех мировых СМИ. Трампу пришлось оправдываться. "Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело. Это был смех не надо мной", — утверждал он.

При этом Трамп не пояснил, почему трактует этот смех именно так, хотя и воспроизвел последовательность своих высказываний на трибуне в тот момент.

© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018

"Я был перед группой в высшей степени профессиональных людей, большая часть которых или из других стран, или из ООН. Людей, которые не очень расположены к рукоплесканиям, аплодисментам, улыбкам. Я услышал небольшой шум, и сказал: "Наша страна сильнее, чем когда либо". И это так. И я услышал небольшой шум. И я сказал: "Это правда". И я услышал улыбки. И сказал, что не ожидал, что это будет так", — сказал он.

Оптимизм Трампа по поводу его выступления разделяют не все. Так, в Иране, который стал одной из главных целей в выступлении американского президента, не преминули отплатить ему той же монетой.

"Вы видели и слышали их смех. Послание этой насмешки заключалось в том, что Америка находится в еще большей изоляции, и это было большим политическим позором", — цитирует агентство Tasnim слова командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Али Джаафари

Ошибся дверью

Повеселить публику удалось и украинскому президенту Петру Порошенко. В одном из коридоров ООН его встретили российские журналисты. На их вопросы Порошенко лишь заявил, что СМИ РФ — "фейк-ньюз" и говорить он с ними не будет. После этого украинский лидер поспешил скрыться за ближайшей дверью.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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В Кремле ответили на слова Порошенко о "фейк ньюз"

О том, что произошло дальше, ходят разные версии. Газета "Коммерсант" писала, что Порошенко, убегая от российской прессы, попал в комнату российской делегации на Генассамблее. По данным РИА Новости, Порошенко все же избежал неловкой ситуации и встречи лицом к лицу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, поскольку на свою удачу зашел в соседнюю дверь. Впрочем, это все равно разошлось на анекдоты. Когда Лаврову сказали, что Порошенко чуть не зашел в комнату делегации РФ, российский министр пошутил: "Наверное, с туалетом перепутал".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала этот "инцидент". "Мне кажется, что Порошенко ошибся дверью не в 2018 году, а года четыре назад, судя по тому, что сейчас происходит на Украине", — сказала Захарова в программе "60 минут" на канале "Россия-1", намекая на вступление в должность украинского лидера, которое произошло в 2014 году.

Потеряшка
© Виталий Подвицкий
Потеряшка

Двое из ларца

Дальше копилка курьезов продолжила пополняться. Порошенко сумел еще позабавить пользователей соцсетей, сфотографировавшись с президентом США в одинаковых костюмах и красных галстуках.

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко хотел понравиться Трампу, надев такой же костюм, считает эксперт

Эксперты не оценили старания Порошенко. Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе высказал мнение, что Порошенко просто хотел угодить Трампу.

"Для американцев красный галстук — это очень характерно. А Трамп вообще любит красные галстуки. Но я не исключаю, что красный галстук Порошенко — это сигнал, чтобы понравиться Трампу. Вполне может быть. Красный галстук сейчас уже мало кто носит", — сказал Орджоникидзе РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, принято ли заранее оговаривать внешний вид лидеров в ходе встречи, он заявил: "Никогда, нет. У каждого свой протокол. А президенту вообще никто не может сказать, как ему одеваться".

А по словам эксперта по этикету Элеоноры Басмановой, "так соответствовать во внешнем виде — это как-то мелко, дешево, в этом мало вкуса, очень мало ума". "Я не думаю, что все западные политтехнологи очень удивились, такой, как сказать, "находке" о единстве взглядов, проявленной в одежде. Это, скорее, выглядит как сельская мода. Недостойно", — сказала она в беседе с РИА Новости.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017

По мнению эксперта, президент Украины за счет внешнего вида пытается лишний раз заявить о себе и своем статусе. "Шаткое и неуверенное положение заставляет Порошенко искать какие-то формы, позволяющие так или иначе ему выстроить коммуникации, заявить о себе, поэтому вполне возможна подражательная манера (на мероприятиях) в исполнении Порошенко, она находит, причем очень легко находит, объяснения. На самом деле, это может быть и простое совпадение, но я сомневаюсь, это он хотел зеркально отразить статус, привлечь внимание", — добавила Басманова.

Впрочем, некоторые считают, что одинаковая одежда Трампа и Порошенко была просто совпадением. Доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Владимир Делов, отметил, что в мужской моде преобладает консервативный подход. "В женской среде прийти в одинаковых платьях является плохим тоном. Мужской темный костюм — это стандарт", — сказал эксперт.

МИД спит, президент выступает

Совпадение костюмов стало не последним забавным инцидентом от украинской делегации. Так, во время выступления Порошенко с трибуны Генассамблеи глава украинского МИД Павел Климкин просто заснул. Агентство УНИАН, ссылаясь на видеозапись трансляции, написало, что 17-й минуте видно, что украинский министр задремал под речь своего начальника. Видимо, не очень интересно было и остальным. Представитель делегации США, например, был увлечен своим телефоном.

Климкин уснул на выступлении Порошенко в ООН
Климкин заснул во время выступления Порошенко на Генассамблее ООН

В Киеве, однако, предпочли сделать вид, что все было хорошо и выступление вызвало неподдельный интерес собравшихся. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей речь Порошенко понравилась. "Президенту Украины зал аплодировал после выступления, такое нечасто бывает на пленарке Генассамблеи", — написала она на своей странице в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на Генеральной ассамблее ООН
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Политолог прокомментировал выступление Порошенко на Генассамблее ООН

При этом она, правда, умолчала о том, что на Генассамблее считается хорошим тоном поддерживать аплодисментами высокопоставленного выступающих — президентов или премьеров. Только на этой неделе зал аплодировал таким разным спикерам, как президенты Турции, Франции, Раунды, Сейшельских островов, Перу, Ирана, Финляндии, король Иордании, шейх Катара и премьер-министр Армении.

Встреча, которой не было

По своему отличилась и британская сторона. Причем на поле, которое обычно приписывают России, а именно – ложных новостей. В четверг вечером в британских СМИ появились сообщения, что глава МИД Великобритании Джереми Хант провел встречу с российским коллегой Лавровым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, архивное фото
© REUTERS / Eduardo Munoz
В российской делегации прокомментировали слова Ханта о разговоре с Лавровым

"Было достаточно жёстко … Был откровенный обмен мнениями", — процитировали Ханта американские СМИ.

Учитывая продолжающийся скандал вокруг дела Скрипалей и серьезное ухудшение отношений Москвы и Лондона, такая встреча вполне заслуживала новостей с пометкой "срочно". Но скоро выяснилось, что в Британии, по всей видимости, выдали желаемое за действительное. Сначала факт подобной встречи опроверг источник в российской делегации, а затем – официальный и Захарова.

© AFP 2018 / Don EmmertМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018
© AFP 2018 / Don Emmert
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

 

"Буквально час-полтора назад начали появляться срочные новости со ссылкой на главу МИД Великобритании, что он провел встречу с Сергеем Лавровым, "поставил ему на вид", "жестко указал" и так далее. Это очередное шулерство наших британских коллег, никакой встречи с Лавровым не было. Никто никому на вид ничего не поставил. Утром прошел рабочий завтрак от имени генсека ООН для стран членов-пятерки… на котором стороны высказывались на те темы, которые считали актуальными", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, это "такая интерпретация британской стороной этого рабочего завтрака". "Это классика жанра. Все, что мы видим от британского официоза, официального Лондона, это все сшито по одним и тем же лекалам белыми нитками. Бесконечное манипулирование информацией", — отметила Захарова.

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