США заявляют, что в Иране более восьмисот политических заключенных

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. США насчитали в Иране более 800 политических заключенных, заявила журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Более 800 узников совести томятся в неволе за реализацию основных прав человека и религиозных свобод. Мы их поддерживаем, мы глубоко обеспокоены их состоянием и призываем иранский режим немедленно их освободить", — заявила Науэрт.

По ее словам, 20 человек погибли и 5 тысяч были арестованы в результате протестов с декабря 2017 года, и еще несколько сотен были арестованы в течение года.

США резко критикуют Иран. Вашингтон ранее в одностороннем порядке вышел из многостороннего соглашения с Ираном по атому и ввел против Тегерана санкции, в том числе за предполагаемые нарушения прав человека и поддержку терроризма и за программу создания баллистических ракет. Кроме того, США к ноябрю намерены полностью восстановить действовавшие до 2015 года санкции против Тегерана по ядерной программе, в том числе ограничения на торговлю нефтью и нефтепродуктами и на финансовые транзакции с Ираном.