В Брюсселе полицейский пострадал в столкновениях с демонстрантами

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости, Александр Шишло. По меньшей мере один полицейский пострадал в столкновениях с демонстрантами в пятницу в Брюсселе, сообщила журналистам представитель полиции Илсе Ван Де Кеере.

Свыше 10 тысяч человек, по оценке полиции, участвуют в Брюсселе в демонстрации работников госсектора, требующих от властей улучшений условий и оплаты труда.

По словам Ван Де Кеере, пострадавший полицейский доставлен в госпиталь с ранением головы.

Находившиеся в рядах демонстрантов пожарные при прохождении колонны рядом с комплексом правительственных зданий забросали полицейских банками с пивом. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и брандспойты, пишет агентство Belga.