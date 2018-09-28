Ушаков назвал дату визита Курца в Россию

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Россию 3 октября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Себастьян Курц в ближайшее время проведут переговоры в Санкт-Петербурге, в настоящий момент идет соответствующая подготовка

"Третьего октября", — сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о дате визита австрийского канцлера в Санкт-Петербург.

Последний раз Путин и Курц общались в августе. Глава российского государства посетил свадебную церемонию главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, после свадьбы он провел краткую беседу с канцлером Австрии в аэропорту города Грац. Как рассказал Курц, они с Путиным, кроме прочего, обсудили вопросы отношений между Европейским союзом и Россией.

В июне же Путин и Курц провели переговоры в Вене. Однодневная поездка в Австрию стала первым зарубежным визитом Путина после вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. Визит был приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию.

Помимо встречи с Курцем, российский президент провел переговоры с президентом страны Александером Ван дер Белленом, возложил венок к центральному Памятнику советскому воину-освободителю на Шварценбергплац в Вене, посетил бизнес-форум российско-австрийского делового совета в Палате экономики Австрии. Кроме того, Путин и Курц проводили переговоры в Москве в феврале.