Для решения конфликта в Донбассе нужна политическая воля, заявили в ОБСЕ

ВЕНА, 28 сен – РИА Новости. Политическая воля необходима для поиска долгосрочных решений конфликта на востоке Украины, заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.

Он отметил, что с начала года были предприняты три попытки установить режим тишины в Донбассе, последняя – 29 августа ("школьное" перемирие). Но несмотря на снижение количества нарушений вначале, каждая из этих попыток проваливалась.

"Локальные решения работают лишь на краткосрочную перспективу. Для поиска долгосрочных решений необходима политическая воля", — заявил Апакан на постсовете ОБСЕ, его слова приводит пресс-служба организации.

Он добавил, что взятые обязательства должны воплотиться "в конкретных действиях на земле".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.