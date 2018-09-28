Правоохранители проверяют информацию о захвате заложников на вокзале Киева

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Украинские правоохранители проверяют информацию о захвате маршрутного автобуса с пассажирами на автовокзале в Киеве, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Голосеевского районного отделения полиции Татьяна Максименко.
По данным издания "Вести", возле станции метро "Выдубичи" в Киеве, где расположен автовокзал, трое неизвестных c ножами захватили маршрутку с пассажирами. Издание сообщает, что маршрутка должна была следовать рейсом "Киев-Городище". Родственники захваченных пассажиров вызвали полицию. Требования злоумышленников неизвестны. Пассажиров, среди которых есть дети, не выпускают из автобуса, сообщает издание.